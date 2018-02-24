تعديل على 9 حقائب وزارية في الأردن

وطن للأنباء- وكالات: قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إن هناك تعديلًا حكوميًا يجريه غداً الأحد، يشمل 9 حقائب وزارية، بينهم نائبان له.

حديث الملقي جاء في تصريح لموقع "خبرني"، مساء اليوم السبت.

وحسب المصدر ذاته بيّن الملقي "إن تعديلاً وزارياً سيشمل 9 حقائب سيجري غداً".

وتابع الملقي "إن معظم الوزراء التسعة الجدد من الوجوه المعروفة للأردنيين"، وكشف بأن نائبين لرئيس الوزراء سيكونان في التشكيل الجديد، دون مزيد من التفاصيل حول هويتهما.

وأشار الملقي بأن حقيبة النقل ستبقى مع الشؤون البلدية في التشكيل الجديد.

ومنتصف يناير/كانون الأول الماضي ، أدى وليد المصري، اليمين الدستورية أمام عاهل البلاد وزيرا للنقل إلى جانب حقيبة الشؤون البلدية التي يشغلها، بعد استقالة جميل مجاهد دون ذكر لأسباب ذلك.

واعتبر الملقي بأن بقاء حقيبة النقل مع البلديات في التعديل القادم ، سببه أن "مشاكل النقل لا يمكن حلها إلا إذا كانت مع البلديات".

وتابع "مشكلتنا في النقل ليست في الطرق الخارجية ، إنما في الطرق الداخلية".

وحصلت حكومة الملقي، الأحد الماضي، على ثقة مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، ردًا على تبني كتلة الإصلاح النيابية مذكرة لحجب الثقة عنها.

وحال صدور الإرادة الملكية يوم غد بالموافقة على تعديل الملقي ، فإنه سيكون السادس على حكومته الثانية، والتي جرى تشكيلها في أعقاب الانتخابات النيابية، في سبتمبر/ أيلول 2016.

والأربعاء الماضي، كان مصدر حكومي أردني مطلع، قد قال للأناضول، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تعديلًا وزاريًا هو السادس منذ تولي الملقي منصب رئيس الوزراء، عام 2016.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه لحساسية موقعه، أن التعديل سيشمل وزارات خدماتية وسيادية، دون تحديدها.