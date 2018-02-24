ميسي وسورايز يعززان صدارة برشلونة في الدوري الاسباني

وطن للأنباء- وكالات: فاجأ فريق جيرونا مستضيفه برشلونة بهدف سريع ورد عليه الأخير برباعية، في المباراة بينهما، اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يمهل لاعب جيرونا، كريستيان بورتوغيس، العملاق الكتالوني إلا ثلاث دقائق فقط قبل أن يهز شباكه.

ورد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز سريعا بهدف التعادل للبلوغرانا، وذلك بعد دقيقتين فقط من هدف الضيوف.

ووضع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أصحاب الأرض في المقدمة، عند الدقيقة 30، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى.

وعاد البرغوث بعد سبع دقائق فقط وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بتسديدة من ضربة حرة مباشرة، معززا صدارته لقائمة هدافي الليغا، برصيد 22 هدفا.

عاد "العضاض الهداف" لويس سواريز ووقع بدوره على الهدف الشخصي الثاني له والرابع للفريق الكتالوني، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.