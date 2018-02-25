نابلس: مستوطنون يستولون على 120 دونما من أراضي جالود

نابلس- وطن للأنباء: استولى مستوطنون على 120 دونما من أراضي قرية جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن المستوطنين يستغلون بناء مستوطنة "عميحاي" لتنفيذ أطماعهم في الأرض، والاستيلاء على 120 دونما من الأراضي الزراعية في قرية جالود.

واضاف انه في ظل الصمت الدولي لما يجري من بناء في مستوطنة "عميحاي" الجديدة أقدم مستوطنو بؤرة "عدي عاد" باستغلال ما يجري بجوارهم من أعمال تجريف وبناء في مستوطنة "عميحاي" الجديدة، والاستيلاء على أكثر من 80 دونما من الارضي الواقعة في حوض 16، موقع سهل ابو الرخم وحريقة جودة المجاورة للبؤرة الاستيطانية، وقاموا بحراثتها، وزراعتها بالقمح والعنب، بالتواطؤ مع جيش الاحتلال.

واكد دغلس أن مستوطني بؤرة "احياه" استولوا على أكثر من 40 دونما من الاراضي الواقعة في حوض 14، موقع الحقن، وتجريفها وزراعتها بالعنب ونصب بيوت زراعية كبيرة فيها.

واشار الى ان الاراضي التي استولى عليها المستوطنون، تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، منهم: هشام أحمد حج محمد، ومحمود فوزي حج محمد، وأحمد عبد الغني حج محمد.