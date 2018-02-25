تظاهرة في يافا ضد عنف شرطة الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: نظمت عائلة الشاب الذي راح ضحية برصاص شرطة الاحتلال مهدي سعدي من مدينة يافا عصر السبت تظاهرة احتجاجية، وذلك على عنف شرطة الاحتلال.

وشارك في هذه التظاهرة المئات من أبناء مدينة يافا الذين جابوا شوارع المدينة من دوار الساعة مشيًا على الاقدام، حتى محطة الشرطة في شارع سلمة، حاملين شعارات رافضة ومنددة بسياسات الشرطة تجاه الفلسطينيين، مطالبين بفرض أقصى عقوبة على أفراد الشرطة الضالعين بالجريمة.

وتأتي هذه المسيرة للمطالبة بفرض العقوبة على أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين وقت الجريمة، إضافة الى المطالبة بإحقاق العدالة وإجراء محاكمة عادلة وليست هزيلة.

وقُتل الشاب مهدي السعدي على يد شرطة الاحتلال بتاريخ 29-7-2017، حين ادعت الشرطة في حينه أن السعدي قد قُتل بعد اشتباك مسلح بينه وبين افراد الشرطة، إلا أن الشهادات من مكان الجريمة أكدت عكس رواية الشرطة.

وقال والد السعدي، إن" هذه التظاهرة من أجل أن نبين للشرطة أن دم ابننا مهدي ليس رخيصاً كمثله جميع ابناء يافا وشعبنا الفلسطيني".

وتابع أنه " لن يكون هذا الملف متروكًا وسوف نقيم التظاهرات والاحتجاج بعد الآخر، حتى يتم محاكمة المجرمين الذين قتلوا مهدي بدم بارد، وسوف نتابع هذا الملف في كل جانب".