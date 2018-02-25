الدفاع المدني يتعامل مع 10 حوادث حريق وإنقاذ امس
25.02.2018 11:43 AM
رام الله- وطن للأنباء: تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم السبت، مع 10 حوادث منها 3 حالات إطفاء وحوادث حرائق و7 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .
وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن أبرز حوادث الإنقاذ وحالة تقديم المساعدة بجزء من التفاصيل كانت :
التعامل مع حادث سير نتج عنه أربع إصابات في قرية سنجل شمال رام الله .
وعلى صعيد أخر كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفاصيل كانت :
احتراق مطبخ مقهى في مدينة طولكرم .