"الشعبية": نضالنا سيتواصل لاتمام المصالحة ورفع المعاناة عن غزة

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مواصلة تحركاتها الجماهيرية الضاغطة من أجل كسر الحصار وإنجاز المصالحة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان صحفي :" ايمانا منا بقوة الجماهير في الاستمرار بجهود المصالحة، واستثمارها وتمليكها الأدوات الكفاحية والنضالية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، وصولاً لاستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بنائها على أسس وطنية جامعة وموحدة لطاقات شعبنا وتؤسس لبناء مؤسساتنا الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية مقاومة وجامعة تتفرغ لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها مخططات التصفية، تعلن الجبهة مواصلة تحركاتها الجماهيرية عبر برنامج جماهيري واسع ومتنوع حول كافة القضايا على امتداد محافظات القطاع طوال شهر مارس القادم".

واشارت الى ان الحراك القادم يحمل عناوين وطنية أبرزها الدعوة للتحرك وطنياً من أجل كسر الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا ومواجهة عدوانه وجرائمه المتواصلة وتنكره لحقوقنا الوطنية، وتحميله المسئولية الأولى عن معاناة وآلام شعبنا، فضلاً عن مواجهة مشاريع التصفية التي تتعرض لها القضية، كما سترفع التحركات الجماهيرية عناوين مطلبية ومجتمعية تلامس هموم شعبنا في كافة القطاعات على طريق رفع الضيم والظلم عنه، حيث ستتركز هذه التحركات في كافة المحافظات للضغط من أجل توفير حياة كريمة وحل الأزمات المعيشية الصعبة التي يعاني منها شعبنا من كهرباء ومياه وفقر وصحة وبطالة وحصار وإغلاق معابر.

وقالت الجبهة انها ستنظم جملة من الفعاليات للدفاع عن قضايا شعبنا منها أمام وزارة العمل لتحقيق مطالب العمال والخريجين في حياة كريمة، وأمام البنوك رفضاً للسياسة المجافية بحق الموظفين وعدم مراعاة ظروفهم الصعبة، وأمام سلطة النقد لمواجهة سياساتها النقدية بحق القطاع، وأمام وزارة الصحة من أجل الحق في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار التحركات الجماهيرية في المحافظات للضغط من أجل إنجاز المصالحة باعتبارها مفتاح الحل لكل الأزمات المعيشية والحياتية والوطنية.

وشدد على أن المشاركة الفاعلة في هذه التحركات الجماهيرية والنزول للشارع ودق جدران الخزان هو سبيلنا وطريقنا لاستعادة الوحدة والضغط من أجل إنجاز المصالحة وانهاء الحصار وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية لشعبنا، ومن خلالها نستطيع إيصال رسائل قوية لكل المتسببين بمعاناتنا بأن غزة حية وشامخة وهي رافعة لمواجهة المخططات التآمرية، وأنه من الأجدر الاستجابة لصوت هذه الجماهير.

وتوجهت الجبهة الشعبية بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا الذين انتفضوا على امتداد قطاع غزة من أجل انجاز المصالحة وكسر الحصار وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ومعالجة الأوضاع المعيشة والاقتصادية الصعبة في القطاع.