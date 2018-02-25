اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق برام الله

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عـن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا في الأيام والتواريخ الموضحة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

الأربعاء 28/2/2018:

قبيا , بدرس

الخميس 1/3/2018:

دير عمار , مخيم دير عمار , بيتللو , جمالة , راس كركر , الجانية

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.