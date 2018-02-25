الاحتلال يفرض حصاراً على الضفة بسبب الاعياد اليهودية

رام الله- وطن للأنباء: فرضت سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على الضفة الغربية بسبب "عيد البوريم" لدى اليهود.

وسيكون الاغلاق اعتبارا من صباح الثلاثاء الى الاحد.

تُمثل الأعياد التي يحتفل بها اليهود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، نذير شؤم وجحيم للفلسطينيين، وحلقة جديدة تُضاف إلى مسلسل معاناتهم التي يعيشونها يومياً بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتحكمه في مداخل ومخارج المدن الواصلة بين قطاع غزة الضفة والقدس.