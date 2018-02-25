اصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية على حاجز تياسير

رام الله- وطن للأنباء: قمعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاحد، مسيرة سلمية على حاجز تياسير، بقنابل الغاز والصوت التي ألقتها على المتظاهرين.

وقال المواطن فؤاد صلاح لـ"وطن للأنباء"، ان المسيرة السلمية والتي شارك فيها متطوعون واهالي من المنطقة، خرجت احتجاجا على اقامة بؤرة استيطانية على حاجز تياسير، حيث جاء مستوطن واقام بركس للاغنام داخل معسكر للجيش.

واضاف، ان اكثر من عشر جيبات عسكرية منعت المتظاهرين من الاقتراب من المعسكر الذي يقيم فيه المستوطن، مؤكدًا أن هذا التصرف من المستوطن والجيش الذي يحميه يمهد لتشريع بؤرة استيطانية في المنطقة.

واشار الى ان المستوطن اقام البركس قبل نحو اسبوعين.

واقام المتظاهرون صلاة الجمعة على الطريق الواصل الى البؤرة الاستيطانية في المناطق التابعة لقرية العقبة في محافظة طوباس والاغوار.