شركات النظافة تعلق اضرابها في مشافي غزة

غزة- وطن للأنباء: أعلنت شركات النظافة والأغذية العاملة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إيقاف كافة الفعاليات والأنشطة التي قامت بها في الوقت السابق للمُطالبة بحقوقها، وإعطاء فرصة أخيرة للأطراف المعنية لحل هذه الأزمة.

وقالت الشركات في بيانٍ لها، أنها ناقشت مع مسؤولي وزارة الصحة في رام الله وغزة خلال اجتماع جرى اليوم في مقر وزارة الصحة، أزمة المُستحقات المالية والتي لم تُصرف منذ ستة أشهر، مُبيّنةً أنه تم الاتفاق والتعهّد على دفع هذه المخصصات خلال أسبوعين من اليوم.

وتواصلت أزمة النظافة في القطاع الصحي في قطاع غزّة، لمدة 15 يومًا، وذلك احتجاجًا على عدم استلام المستحقات المالية منذ عدة أشهر، ويأتي ذلك نتيجة المناكفات المتواصة بين طرفي الانقسام.

وتقدم خدمات النظافة في قطاع غزّة إلى 13 مستشفى، و51 مركزًا للرعاية الأولية، و22 مرفقًا آخر في وزارة الصحة من خلال 13 شركة.