انفجار في ليستر.. والشرطة البريطانية تتعامل مع "حادث كبير"

وطن للأنباء: أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تتعامل مع "حادث كبير" في مدينة ليستر وسط البلاد، ونصحت المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة في بيان: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر. رجاء عدم التواجد في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة، قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محلا تجاريا تعرض لدمار كامل بسبب الانفجار.

وتواصل قوات الإطفاء جهودها لإطفاء الحريق، بينما تم إخلاء أكثر من 60 منزلا في المنطقة المحيطة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم تذكر الشرطة البريطانية سبب الإنفجار.