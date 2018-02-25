المنتخب الفلسطيني يبدأ معسكره التدريبي في الجزائر

رام الله- وطن للأنباء: بدأ المنتخب الوطني الفلسطيني تدريباته في العاصمة الجزائر ضمن المرحلة الأولى من إعداده لخوض المباراة الأخيرة من التصفيات الآسيوية أمام منتخب عُمان يوم 27 مارس المقبل.

وباشر الجهاز الفني تحضيراته اليومية، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر يوم 27 فبراير الحالي.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الجزائر عصر السبت قادمة من الأردن في رحلة استغرقت ما يزيد عن 5 ساعات لإقامة معسكر تدريبي، يليه لقاء ودي مع المنتخب الجزائري في 27 من الشهر الجاري.

وكان في استقبال بعثة الوطني، الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ووفد من السفارة الفلسطينية، والمدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني فراس أبو هلال، وجمع من المواطنين الجزائريين الذين استقبلوا "الفدائي" بحفاوة، رافعين العلم الفلسطيني بجانب العلم الجزائري، معبرين عن حبهم الدائم والمستمر للفلسطينيين.

ونقل أبو هلال تحيات رئيس اتحاد كرة القدم جبريل الرجوب للجزائر حكومة، وشعبًا، مشيدًا بالاستقبال الحافل الذي قدمه الشعب الجزائري "للفدائي"، ومؤكدًا على عمق العلاقة التي تربط الشعب الجزائري بشقيقه الفلسطيني، شاكرًا حسن الضيافة والاستقبال.

وتوجه المنتخب الوطني إلى المدينة الرياضية سيدي موسى بالعاصمة الجزائرية، للإقامة، والمباشرة في بدء التدريبات.