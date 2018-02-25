الاحتلال يفرج عن صياديْن اعتقلهم عصر اليوم

غزة- وطن للأنباء: أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن صيادين كانت قد اعتقلتهما ببحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أفرج عن الصيادين المعتقلين وهما: محمود عادل أبو ريالة، وهو مصاب بعيار معدني بالصدر، والصياد عاهد أبو علي، حيث كانا على القارب الذي تم استهدافه برفقة الصياد الشهيد إسماعيل صالح أبو ريالة.

وأعلن جيش الاحتلال بعد عصر اليوم عن استشهاد صياد وإصابة 2 آخرين بجراح باستهداف قارب صيد فلسطيني شمال قطاع غزة.

مساء اليوم أن الشهيد الذي أعلن الاحتلال عن استشهاده هو الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة ويبلغ من العمر (18 عامًا)، وذلك وفق ما أبلغ به الاحتلال ذوي الشهيد.