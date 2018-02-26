حماس تأمل أن يفكك الوفد المصري تعقيدات تنفيذ المصالحة

غزة- وطن للأنباء: أكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، أن حركته معنية تماما بإنجاح مهمة الوفد الأمني المصري بغزة، مشدداً على أن حماس تتعاون بإيجابية مع ذلك وقدمت كل ما يلزم.

وقال القانوع في حديث صحفي "نأمل أن تفكك زيارة الوفد الأمني المصري لغزة المشاكل العالقة في طريق المصالحة، والعمل على دفع عجلة المصالحة للأمام لمواجهة التحديات الراهنة، والوقوف على المشاركل الكارثية لشعبنا في قطاع غزة".

وأضاف "نتمنى من وزراء الحكومة الذي قدموا غزة أن يقوموا بواجباتهم وأن يعملوا على حل قضايا الناس ونقل الوضع الكارثي والإنساني المتفاقم في القطاع الى جدول أعمال اجتماع الحكومة المقرر غداً".

وتابع القانوع "ندعو الحكومة لرفع العقوبات عن شعبنا في قطاع غزة وحل أزمات القطاع الإنسانية المتفاقمة".

ووصل الوفد الأمني المصري لقطاع غزة ظهر أمس، لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية، عقبه قدوم ثلاثة وزراء من حكومة فتح، وفي المساء وجه عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح هجوما لحركة حماس، ووصف قطاع غزة بـ "الابن المسلوب"، وقال: "احنا أبو الولد وأم الولد ولا بد من استعادة الابن وهو قطاع غزة".