الوزير الحساينة يستقبل الوفد الأمني المصري

غزة- وطن للأنباء: استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة يوم الإثنين الوفد الأمني المصري، بحضور وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا.

وضم الوفد المصري اللواء في جهاز المخابرات سامح نبيل والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي.

ولم يورد بيان وزارة الأشغال تفاصيل ما جرى في اللقاء الذي عُقد في مكتب الوزير بمدينة غزة.

وثمّن الحساينة جهود الوفد المصري لإنجاح ملف المصالحة، شاكرًا مصر لدعمها ومساندتها أبناء شعبنا.

وكان الوفد الأمني المصري وصل غزة أمس عبر حاجز بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي شمال القطاع لمتابعة جهود تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية.