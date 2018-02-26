قراقع لوطن .. الاعتداء على الأسير وائل النتشة بعد احتجاجه على التفتيش العاري

رام الله - وطن للأنباء: قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسير وائل النتشة تعرض لاعتداء من جنوج الاحتلال في سجن نفحة اليوم الاثنين.

واوضح قراقع لوطن للأنباء ان الاسير وائل النتشة من الخليل تعرض لاعتداء من قبل جنود الاحتلال، خلال نقله من سجن ريمون الى نفحه، رعد رفضه الخضوع للتفتيش العاري.

واوضح قراقع ان الجنود انهالوا بالضرب المبرح على النتشة بعد رفضه التفتيش العاري وضربه احد الجنود، وجرى نقله للمستشفى.

من جانبه قال نادي الأسير مساء اليوم الاثنين إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير وائل النتشة من الخليل والمحكوم بالسجن المؤبد، إلى الزنازين بعد تعرضه لتفتيش عاري واستفزازي على يد ضباط السجن الأمر الذي دفع بالأسير النتشة إلى ضرب أحد ضباط سجن "ريمون".

هذا وحذر نادي الأسير من استمرار إدارة معتقلات الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية والاستفزازية بحق المعتقلين، وتصعيدها من سياسة النقل بهدف النيل من المعتقلين وإنهاكهم.

يُشار إلى أن الأسير معتقل منذ عام 2000.