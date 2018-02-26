النفط لأعلى مستوى في 3 أسابيع

وطن للأنباء- وكالات: ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بدعم من طلب أميركي قوي بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 19 سنتا، أو 0.28 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 67.90 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 36 سنتا، أو 0.50 بالمئة، إلى 63.91 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 20 يوما عند 64.24 دولار.

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على مكاسب مع صعود برنت حوالي 4 بالمئة في حين ارتفع الخام الأمريكي 3 بالمئة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في الطلب على الخام.