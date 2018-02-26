مصادر أمريكية: هناك "مكافأة جيدة" من ترامب للفلسطينيين

وطن للأنباء: نقل موقع إسرائيلي عن "جهات" في واشنطن، لم يسمّها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم "مكافأة جيدة" للفلسطينيين بعد قراره الذي أثار غضبهم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال موقع "المصدر" الإسرائيلي إنه في ظل عزم واشنطن "على دفع برنامج السلام الخاص بترامب قدما (لا يعرف أحد ماذا يتضمن بشكل مؤكد)، فهي تعرف أن هذا هو الوقت المناسب أيضا لإبداء لفتة للفلسطينيين، لا سيما في ظل وضع أبي مازن الداخلي الصعب، الذي أصبح الحديث حول صحته المتدهورة حديث الساعة في الأراضي الفلسطينية."

وتساءل الموقع: "ماذا تتضمن بوادر حسن النية هذه؟"، ثم أجاب: "هناك عدة أمور تؤخذ بعين الاعتبار. أحدها هو اعتراف الإدارة الأمريكية بشكل علني بحل الدولتين، الخطوة التي تم تجنبها حتى الآن. وهناك إمكانية أخرى، وهي إقامة قنصلية أمريكية في رام الله، الأمر الذي لم يحدث منذ اتفاقيات أوسلو"، مضيفا أن "هناك عدة أفكار أخرى تعكس حقيقة أنه لا يمكن إدارة المفاوضات بينما يشعر أحد الطرفين بالظلم بشكل دائم".