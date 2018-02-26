عملية جراحية للعاهل المغربي في باريس

وطن للأنباء: أجريت للعاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية، الاثنين، في القلب، اكد بيان الأطباء المعالجين في باريس أنها "تكللت بالنجاح".

وأفاد البيان بأن العاهل المغربي، البالغ الرابعة والخمسين من العمر، شعر السبت، في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، بـ"اضطراب في الإيقاع الاديني" في القلب.

وتابع البيان بأن الفحوصات الطبية التي أجريت بهذا الشأن كشفت "وجود عدم انتظام في إيقاع نبض القلب"، وقد عولجت هذه المشكلة.

وأكد أن الملك "سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون".

ويقوم العاهل المغربي بزيارات متكررة إلى فرنسا، حيث يملك قصرا، وأجريت له عملية جراحية في أيلول/ سبتمبر الماضي في أحد مستشفيات باريس، حيث تم استئصال ورم حميد من إحدى عينيه.

ويحكم الملك محمد السادس المغرب منذ تموز/ يوليو 1999، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

الفرنسية