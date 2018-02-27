الاحتلال يسهل خطة استيطانية لتهويد البلدة القديمة والطور

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن حصول جمعية "إلعاد" الاستيطانية على ترخيص لمشروع استيطاني في منطقة القدس القديمة.

وقالت الصحيفة، إن المشروع الجديد المسمى "أوميغا" سينضم لسلسلة مشاريع استيطانية تشرف عليها الجمعية اليمينية في مناطق سلوان والطور وجبل الزيتون. مشيرةً إلى أن المشروع سيقام على مساحة 784 مترا في منتزه "أرمون هنتسيف" إلى غابة حي أبو طور.

ويقول معارضون للمشروع، إنه سيضر بمناظر ما يسمى بالحوض التاريخي للقدس، ولا يتناسب مع طابع المدينة.

وأشارت الصحيفة بأن الجمعية حصلت على الرخصة منذ شهرين دون أن تقدم خطة بناء واضحة له، موضحة أنه سيتم تنفيذه على الأرض قريبا.