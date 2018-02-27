خاص بالفيديو | "تميّز الخليل" .. أيادٍ بيضاء لمساعدة الأسر المستورة وإعانتها على برد شتاء

الخليل-وطن للأنباء-ساري جرادات: تحت شعار "تميّز الخليل"، تجمع العشرات من طلبة الجامعات في المحافظة لمساعدة الأسر المعوزة والفقيرة من خلال جمع تبرعات عينية من ملابس وأغطية وإيصالها لمحتاجيها خاصة في فصل الشتاء.

كخلية نحل يعمل المتطوعون في الفريق بجمع الملابس وفرزها وإعادة تغليفها، ومن ثم توزيعها على المحتاجين في المناطق المختلفة.

فادي السويطي وهو منسق الفريق لم يتوقع أن يكون له هذا التأثير والانتشار بعد شهور قليلة من اطلاقها، حيث نجحت في مساعدة الآلاف من الأسر المستورة في جميع قرى وبلدات محافظة الخليل.

ويقول السويطي، الذي يعمل منسقاً لوحدة الخريجين في جامعة بوليتكنك فلسطين لـ "وطن للأنباء" إن "هدف الفريق إغاثة الأسر الفقيرة بالدرجة الأولى، ومن ثم تشجيع الطلبة على القيام بالمبادرات التطوعية وصقل شخصيتهم واكسابهم مهارات جديدة".

ولفت السويطي، إلى أن فريق "تميّز الخليل" استطاع الوصول لنحو خمس آلاف أسرة موزعة على مختلف مناطق محافظة الخليل، وتم امدادهم بالأغطية والملابس التي تقيهم برد الشتاء.

واعتبرت المتطوعة براءة حلايقة أن انخراطها في أنشطة المجموعة التطوعية طورت من مهاراتها البشرية، واستطاعت كسر العديد من القيود بينها وبين المجتمع المحلي.

بدورها تقول المتطوعة جنى بدر لـ "وطن للأنباء" إن "تقسيم المتطوعين حسب مناطقهم الجغرافية ساعد في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المستورة".

بينما تشير المتطوعة ميس عمرو، إلى أن انضمامها في هذه المبادرة ينبع من أهداف إنسانية وخيرية، بالإضافة لاشتراكها في العديد من البرامج التي تعمل من خلالها المجموعة الخيرية التطوعية.

كما أشار المتطوع مهيب جرادات، إلى أنه أصبح اليوم أكثر قربًا من فئات المجتمع المهمشة والتي تسكن في المناطق البعيدة، بعد انخراطه في العمل التطوعي من خلال مجموعة تميز الخليل.