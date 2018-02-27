الاحتلال يفرج عن أسير بعد اعتقاله لـ 21 شهرًا

وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الثلاثاء عن الأسير المقدسي محمد حلايقة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 21 شهرًا.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن إدارة سجن "جلبوع" أفرجت اليوم عن الأسير حلايقة بعد اعتقاله لمدة 21 شهرًا.

وأشار إلى أن حلايقة كان أمضى 4 أشهر رهن الحبس المنزلي، و12 شهرًا رهن الاعتقال داخل مؤسسة للأحداث.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تفرج إدارة سجن "ريمون" اليوم عن الأسير المقدسي معتز سعيدة، من حي واد الجوز بالقدس، بعد أن أمضى 8 أشهر داخل قلاع الاسر.

وكانت وحدة من المستعربين اعتقلت الأسير سعيدة بتاريخ 21/7/2017، حيث تعرض للضرب والتنكيل لحظة اعتقاله، وأدانته محكمة الاحتلال بالمشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

كما ستفرج سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير المقدسي مهدي سياج، بعد أن أمضى 33 شهرًا.