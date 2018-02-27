مصلح لوطن: الاحتلال سيندم اذا ما عاد لفرض الضرائب على الكنائس

رام الله - وطن للأنباء: قرر رؤساء الكنائس في فلسطين إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة بالقدس المحتلة بعد إغلاق دام ثلاثة أيام احتجاجا على قرار للاحتلال بفرض ضرائب على ممتلكات الكنيسة.

واكد الناطق باسم البطريركية الروم الارثوذكس عيسى مصلح لوطن للأنباء ان ما تحقق اليوم يعد انتصارا على الاحتلال كما انتصرنا في المسجد الاقصى المبارك في تموز الماضي، بعد تجميد الاحتلال قرار فرض الضرائب على الاوقاف المسيحية.

واضاف مصلح انه روؤساء الكنائس عقدوا اجتماعا مساء اليوم وقرروا فتح ابواب الكنيسة غدا الاربعاء، مضيفا ان "ابواب القيامة ستشرع امام الزوار والحجاج والمؤمنين الساعة الرابعة فجر الاربعاء."

وحول الموقف الاسرائيلي وامكانية مراوغته بالقرار، قال مصلح " نحن لن نسمح للاحتلال بذلك، فنحن لا نريد تعليق القرار وتجميده وانما سحبه من بلدية الاحتلال ونحن نفكر وروؤساء الكنائس والبطاركة على قدر عال من المسؤولية والحنكة وسوف يتخذون القرارات السليمة من اجل الحذر اذا عاد الاحتلال بفرض الضريبة على الكنائس".

واضاف "اذا فرض الاحتلال الضرائب على الكنائس، سنواصل تواصلنا مع اطراف خارجية للضغط على الاحتلال للتراجع عن القرار، لاننا سناخذ قرارات اكبر بكثير من قرار اغلاق القيامة، وفي جعبتنا امور كثيرة نلعبها ونجسدها على ارض الواقع بما يجعل الاحتلال يندم ندما شديدا اذا ما قرر هذا الامر".

من جانبه حذر رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس المسيحية في فلسطين حنا عميرة في حديث لوطن للانباء من مغبة المراوغة الاسرائيلية، قائلاً ان "القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال هو تجميد مؤقت بانتظار نتائج اللجنة التي شكلتها حكومة الاحتلال".

واضاف "قرار الاحتلال اليوم وان كان يعبر عن تراجع نسبي الا انه لا يشكل حلا نهائيا للموضوع".

واوضح "سلطات الاحتلال قد تريد من هذا القرار امتصاص حالة الغضب، لذلك يجب ان نكون حذرين خاصة ان الاحتلال حاول الدخول بمساومات وبالتالي القرار يجب ان يكون دائما ثابتا برفض دفع الضرائب ". مشيرا الى ان الموقف المركزي يجب ان يتمثل برفض دفع الضرائب وتعزيز موقف الكنائس ودعمه.

واكد عميرة انه جرى التواصل مع اطراف خارجية، لممارسة الضغط على الاحتلال، لانه لا يوجد اي مجال للنقاش والجوار، فالاحتلال يحاول فرض الامور، موضحا "جرى التواصل مع اطراف دولية كالفاتيكان ورؤساء دول، كما كان هناك اتصالات بين الرئيس والملك عبد الله".