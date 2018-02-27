ريال مدريد ينتكس مجددا

وطن للأنباء: تعرض ريال مدريد لخامس هزيمة هذا الموسم وسقط أمام مضيفه إسبانيول 1-صفر اليوم الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وعاد الريال إلى دائرة النتائج السلبية بعد أربعة انتصارات متتالية في المسابقة.

ودفع الريال مجددا ثمن التغييرات الكثيرة التي أدخلها المدرب زين الدين زيدان على التشكيلة وغياب عدد من ركائز الفريق بسبب الإصابة.

واختار زيدان الدفع بالمغربي أشرف حكيمي أساسيا واعتمد على ناتشو في الجهة اليسرى محيلا داني كارفاخال وثيو هيرنانديز إلى مقاعد البدلاء.

واكتفى المدرب الفرنسي بمتابعة فريقه وهو يقاوم لصناعة فرص تهدد مرمى إسبانيول, واكتفى بتغييرات متأخرة لم تؤت ثمارها ليفقد النادي الملكي ثلاث نقاط جديدة في سباقه نحو اللحاق بالوصيف أتلتيكو مدريد.

ونجح إسبانيول في التكتل في وسط الميدان ومنع لاعبي الريال من الاقتراب من منطقة العمليات مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي أثمرت هدفا متأخرا سجله جيرارد مورينو بالاغيرو في الدقيقة 93 من المباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام فالنسيا، وبعيدا بسبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق 14 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

في المقابل رفع إسبانيول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو.

ويستعد الريال لمواجهة خيتافي يوم السبت المقبل في الجولة السابعة والعشرين من الدوري، ثم يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع باريس سان جيرمان في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، بينما يستعد إسبانيول لمواجهة ليفانتي يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين أيضا.