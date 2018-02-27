لبؤة تنهش امرأة حتى الموت في محمية خاصة بجنوب أفريقيا

وطن للأنباء-وكالات: قالت الشرطة وخدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن لبؤة نهشت امرأة (23 عاما) حتى الموت في محمية صيد خاصة فى البلاد .

وقال نك دولمان المتحدث باسم خدمات الطوارئ إن المارة حاولوا إنقاذ المرأة التي أصيبت بجروح خطيرة ولكنها توفيت في مسرح الحادث صباح اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كوني موجانيدي إن اللبؤة هاجمت المرأة في موقف السيارات في نزل داخل محمية الصيد الخاصة التي تقع على مسافة نحو 40 كيلومترا شرقى بريتوريا.

ولم تكشف الشرطة عن اسم محمية الصيد الخاصة .

(د ب أ)