عشراوي: الحراك الفلسطيني والاستنكار الدولي أديا لتجميد إسرائيل الضرائب على الأملاك الكنسية

رام الله - وطن للأنباء: اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار إسرائيل تجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس المحتلة انتصارا للموقف الموحد للكنائس المسيحية.

وأكدت عشراوي، في بيان لها، أن الرفض الفلسطيني والاستنكار الدولي دفع نحو تراجع إسرائيل عن خطواتها العدائية، وقالت:" إن الحراك المحلي والعالمي أثمر وساهم في لجم المؤسسة الإسرائيلية ودفعها نحو تجميد قرارها، والمطلوب الآن هو مواصلة هذا الحراك لإجبار إسرائيل على إلغاء إجراءاتها الجائرة ووقف انتهاكاتها المتواصلة والممنهجة بحق المقدسات الفلسطينية".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمنع سيطرت إسرائيل على المقدسات والأوقاف الفلسطينية تطبيقا للقرارات والقوانين الدولية، وأضافت:" يجب على دولة الاحتلال أن تلغي هذا القرار، وترفع يدها عن الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وألا تعبث بالوضع القائم والوضع التاريخي والقانوني؛ فإسرائيل لا تمتلك صلاحية المساس بها وبوضعها الموروث منذ قرون، كما أن إقامة لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب على الكنائس المقدسية هو أمر غير مقبول ولا يشكل حلا، فالأماكن المقدسة لا تخضع لسيادة دولة الاحتلال وقراراتها".