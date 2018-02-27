الاحتلال يفرج عن محافظ الخليل الأسبق بكفالة مالية 10 آلاف شيقل

رام الله - وطن للأنباء: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن محافظ الخليل الأسبق عريف الجعبري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف شيقل عقب احتجازه مساء اليوم عدة ساعات.

وقال الجعبري، إن قوات الاحتلال داهمت منزله فجر اليوم وفتشته بشكل دقيق مصطحبة البوليسية، قبل أن تستدعيه إلى ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" المحاذي لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين، شرق الخليل، بحجة حيازته لسلاح.

وأضاف أن شرطة الاحتلال احتجزته عدة ساعات في مركز التحقيق، ومن ثم أفرجت عنه بكفالة مالية قدرها 10 الآف شيقل لحين حضوره المحكمة العسكرية في سجن "عوفر"، في شهر أيلول المقبل.

وفا