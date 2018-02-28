بحر: التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة باقرار ميزانية الحكومة

غزة- وطن للأنباء: قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الأربعاء، إنه يعد الجهة الوحيدة والحصرية لاعتماد موازنة الحكومة، معتبراً على أن إقرار رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله لموازنة 2018 "فساد سياسي ومالي"، وفق تصريحه.

وأضاف بحر في مؤتمر صحفي عقد في غزة ظهر اليوم، إنه إمعاناً من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتشريعي واستمرارًا لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس فقد أعلن الحمد الله أمس إقرار موازنة 2018 لإرسالها للرئيس للمصادقة عليها دون أن تعرض هذه الموازنة على المجلس التشريعي.

وأضاف أن "إقرار الحمد الله لموازنة 2018 فساد سياسي ومالي وانتهاك لأبسط القواعد الدستورية والقانون الأساسي، وسابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية وفي ظل المصالحة".

وذكر أن "الموازنة يجري اعتمادها من السلطة التشريعية بالدولة وتصدر الموازنة بقانون عن المجلس التشريعي، وفي جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الغرض"، مؤكدًا أن التشريعي وهو الجهة الوحيدة والحصرية لاعتمادها.

وأوضح بحر أن الموازنة تعد بيانًا تفصيليًا يوضح تقديرات وإرادات الدولة ومصروفاتها معبًرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.

وكان مجلس الوزراء أقرّ أمس الثلاثاء، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018، أحالها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول، حسب بيان للحكومة.