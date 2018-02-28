بعد ضغوط.. الاحتلال يسمح لوالدة الطفلة انعام المرور عبر "ايرز" لمرافقتها في العلاج

غزة- وطن للأنباء: قالت الشؤون المدنية، اليوم الأربعاء، إنها استطاعت أن تنتزع قراراً من الاحتلال يسمح فيه بمرور سلوى العطار والدة الطفلة انعام العطار التي وصلت أمس رام الله وحيدة، بعد رفض الاحتلال لوالدتها ووالدها من مغادرة القطاع بحجج أمنية.

وأكدت الشؤون المدنية انها انتزعت موافقه من الاحتلال العطار من غزه لمرافقه طفلتها المريضه انعام، حيث تحتاج لزراعه كلى، ومتواجده الان في مجمع فلسطين الطبي.

يذكر ان الطفله انعام خرجت من غزه لرام الله للعلاج قبل ايام دون مرافقه، وتناولت قضيتها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، واستجابه لحق الطفله الانساني بجود والدتها مرافقه لها خلال مسيره العلاج تحركت طواقم الهيئه في الشؤون المدنية، وبذلت جهدا كبيرا تكلل بانتزاع هذه الموافقه ووالده الطفله الان في طريفها الى رام الله لمرافقه طفتلها المريضة.

وكانت وطن أعدت أمس، تقريراً حول الطفلة انعام، لمشاهدة التقرير اضغط هنا