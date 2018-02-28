كهرباء غزة تجمد تفعيل الرسم الثابت لعدادات الدفع "10 شواقل"

غزة- وطن للأنباء: قالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، اليوم الأربعاء، إنها قررت تجميد العمل بقرار إعادة تفعيل الرسم الثابت البالغ 10 شواقل على عدادات الدفع المسبق للمشتركين.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة محمد ثابت لـ وطن للأنباء، إن الشركة أصدرت قبل يومين قراراً بفرض 10 شيقل رسوم اشتراك، إضافة إلى فاتورة الاستهلاك، مضيفاً أن مجلس إدارة الشركة جمد العمل بالقرار لحين استكمال المشاورات الفنية والمالية والإجرائية بهذا الخصوص.

ونوه ثابت إلى أن هذه الرسوم لم تستحدث ولكن جُمدت مع بداية انطلاق مشروع تركيب عدادات مسبقة الدفع تشجيعًا للمواطنين على تركب عذا النوع من العدادات رغم أن عملية صيانة ومتابعة وبرمجة هذا النوع من العدادات يستنزف الكثير من المال والوقت والجهد في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى استثمار كل الموارد المالية لتحسين خدمة التيار الكهربائي وتطوير منظومة الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح ثابت أنه يوجد قرابة 70 ألف مشترك من أصحاب عدادات الدفع المسبق.