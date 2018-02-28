انخفاض بنسبة 0.16% على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله- وطن للأنباء: سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.16%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 584.61 نقطة، منخفضا 0.92 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر غالب قطاعاته، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 2.57%.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.83%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.10%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 862 ألف سهم، في 293 صفقة، وجرى فيها التداول على حوالي 18 شركة، انخفض منها سهم 9 شركات، وارتفع سهم 4 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات الخاسرة هي: الاتحاد للأعمار والاستثمار، والمجموعة الأهلية للتأمين، والتكافل الفلسطينية للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، ومطاحن القمح الذهبي، والاتصالات الفلسطينية، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء.

وارتفع سهم شركات فلسطين للتنمية والاستثمار، والتأمين الوطنية، وفلسطين للاستثمار الصناعي، وبنك القدس.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وفلسطين للاستثمار العقاري.