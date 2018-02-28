فيديو | الاحتلال ينغص فرحة اطفال الخليل بالاحتفال في عيد ميلاد ابن الأسيرة "الجعابيص"

الخليل - وطن للأنباء: نغص جيش الاحتلال فرحة الأطفال في الاحتفال مساء اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد الطفل معتصم ابن الأسيرة إسراء الجعابيص في حارتي السلايمة وغيث قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، بعد أن قام باعتقال منسق تجمع شباب ضد الإستيطان عيسى عمرو .

وينظم تجمع شباب ضد الاستيطان فعالية للاحتفال بعيد ميلاد معتصم إبن الأسيرة الجعابيص، وجميع أطفال حارتي السلايمة وغيث من مواليد شهر شباط الجاري .

وأكد مراسل "وطن للأنباء" أن"جيش الاحتلال اقتحم الساحة المقرر الاحتفال فيها، واعتقل عمرو واقتاده إلى مركز الشرطة في ساحة الحرم الإبراهيمي".

بدوره قال الناشط الحقوقي في "بيتسيلم" رائد أبو إرميلة لـ"وطن للأنباء"، إن "عدداً من المستوطنين حاولوا الاعتداء على الأطفال المشاركين في الاحتفال، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاراً على المنطقة" .

ولفت إلى أن الطفل الجعابيص يشارك في الاحتفالية إلى جانب أطفال البلدة القديمة من الخليل، وعددٍ من المتضامنين الأجانب، في رسالة لمؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال من أجل رفع الظلم والانتهاكات عن حقوق الأطفال في الخليل.

ويعاني العشرات من الأطفال في البلدة القديمة من الخليل من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال المتكررة عليهم، ومحاولة منعهم من الوصول الى مدارسهم.

ومعتصم هو الإبن الوحيد للأسيرة إسراء الجعابيص (32 عامًا) من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة التي اعتقلها الاحتلال، وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة ألصقت بها، وذلك بعد أن انفجرت وبحادث عرضي أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها على بعد 500 متر من حاجز عسكري لجيش الاحتلال.