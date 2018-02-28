عودة 22 عالقاً بمطار القاهرة إلى غزة

غزة- وطن للأنباء: وصل 22 عالقًا مساء يوم الأربعاء إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

وقالت سفارة فلسطين في القاهرة إنها بذلت جهودا حثيثة مع الأشقاء في الجهات المعنية المصرية، ليتمكن 22 مواطنا فلسطينيا عالقين في مطار القاهرة منذ نحو أسبوع، من الوصول إلى صالة معبر رفح.

وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، استمرارها ببذل كافة الجهود من خلال التنسيق المستمر بين السفير دياب اللوح والأشقاء المصريين من أجل عودة كافة العالقين المتواجدين في مصر إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.