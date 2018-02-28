جنين: الاحتلال يداهم منازل في اليامون ويعتقل مواطناً

جنين- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء مواطنا وداهمت منازل أشقائه في بلدة اليامون غرب جنين فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.

وقال مواطنون إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا منطقة الظهرة في اليامون، واقتحموا منزل الشاب عنيد عادل حمدية (34 عاما) وفتشوه واعتقلوه علما أنه شقيق أسير محكوم بالسجن 28 عاما.

وأشاروا إلى أن الجنود اقتحموا منازل أشقائه وفتشوها واعتدوا على ساكنيها فيما رشق الشبان الجنود بالحجارة والتي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم.