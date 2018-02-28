مستشفى النجاح يفوز بجائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر الصحة الدولي

وطن للأنباء: في إطار الإهتمام الأكاديمي والتعليم المستمر، شارك مستشفى النجاح الوطني الجامعيّ في مؤتمر الصحة الدوليّ الثاني عشر لطب الأطفال الذي عقد الشهر الماضي في أبو ظبي، وفاز قسم الأطفال ومستشفى النجاح في نابلس بجائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الذي شارك فيه أطباء وخبراء صحة الأطفال من أنحاء العالم، إلى مناقشة كافة المستجدات والبحوث الحديثة التي تغطي كافة مجالات طب الأطفال والإجراءات الوقائية والعلاجية المستحدثة عالميا، وذلك لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للأطفال وفق أحدث المعايير العالمية.

وقام بتمثيل المستشفى في المؤتمر د. عبد الكريم صايمة ود.عيسى علاونة، وهما طبيبان مقيمان في قسم الأطفال في مستشفى النجاح، حيث قدّما ورقتي بحث تم اختيارهما ضمن خمسين بحث عُرض في المؤتمر من بين نحو 500 ترشحت هذا العام.

وكان البحث الأول بعنوان ‘توجهات أباء وأمهات الأطفال الفلسطينين ومعرفتهم ومصادر معلوماتهم المختلفة، إضافة إلى وجهة نظرهم عن اللقاحات الخاصة بأطفالهم’. أما البحث الثاني والفائز بجائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمر فكان عن ‘مدى المعرفة لدى أطباء الأطفال الفلسطينين عن الإلتهاب البولي للأطفال، التشخيص وطرق العلاج’.

وأشرف على البحثين د. ميساء علاونة اختصاصية طب الأطفال ومسؤولة البرنامج التعليمي في قسم الاطفال، ود. سامي البحر اختصاصي كلى الأطفال ورئيس قسم الأطفال في مستشفى النجاح.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مستشفى النجاح الوطني الجامعي كرّست جهودها في السنوات الأخيرة لدعم وتكثيف الأبحاث الطبية، وذلك من خلال تشجيع التعاون مع مراكز أبحاث عالمية للبحث عن طرق جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية.