هيئة الأسرى: استقرار الوضع الصحي للأسير مصطفى بشارات

وطن للأنباء: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، ظهر اليوم الخميس، باستقرار الوضع الصحي للأسير مصطفى بشارات (54 عاما) من قرية طمون في طوباس، الذي تعرض بالأمس لجلطة في أطرافه اليمنى، نقل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقال نصاصرة الذي زار الأسير بشارات، إن الأسير تجاوز حالة الخطر، ووضعه في تحسن، وهو بحاجة الى علاج طبيعي لقدمه ويده اليمنى خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأسير بشارات محكوم بالسجن لمدة عامين، تبقى منها قرابة شهرين، وكان يقبع في سجن "النقب".