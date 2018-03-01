294 مليون دولار قيمة الشيكات الراجعة خلال كانون الثاني

وطن للأنباء: انخفضت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في البنوك العاملة في فلسطين خلال كانون الثاني بنسبة 28 في المئة فيما ارتفعت الشيكات الراجعة بنسبة 8 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، أن قيمة الشيكات بلغت حوالي 2.893 مليار دولار أمريكي تداولوا عبر 497.2 ألف ورقة شيك مقارنة مع نحو 4.033 مليار دولار قبل عام بحجم 574.8 ألف ورقة شيك.

فيما ارتفعت قيمة الشيكات الراجعة من أصل المقدمة للتقاص بنسبة 8 في المئة.

وبلغت قيمة الشيكات الراجعة من أصل المقدمة للتقاص نحو 318.4 مليون دولار بحجم 63.9 ألف ورقة شيك تقريبا مقارنة مع حوالي 294.4 مليون بحجم حوالي 57.4 ألف ورقة قبل عام، وفق ما ذكرت "بوابة فلسطين الاقتصادية".