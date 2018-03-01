مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعا بنسبة 0.73%

وطن للأنباء: سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.73%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 793 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 588.86 نقطة، مرتفعا 4.25 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.53%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 495 ألف سهم، في 255 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22 شركة، ارتفع منها سهم 13 شركة، وانخفض سهم 7 شركات، واستقر سهم شركتي التأمين الوطنية، والفلسطينية للاستثمار والإنماء.

والشركات الرابحة كانت: المجموعة الأهلية للتأمين، والعربية لصناعة الدهانات، وفلسطين للاستثمار العقاري، والمؤسسة العربية للفنادق، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والفلسطينية للكهرباء، وترست العالمية للتأمين، والاتصالات الفلسطينية، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك القدس.

وتراجع سهم شركات الاتحاد للإعمار والاستثمار، والعالمية المتحدة للتأمين، والقدس للمستحضرات الطبية، والتكافل الفلسطينية للتأمين، والبنك الوطني، وسجاير القدس، وبنك فلسطين.