كاتب: سابقة في السعودية لم تفعلها حتى قريش!

وطن للأنباء-وكالات: شن الكاتب القطري عبد الله الوذين هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إثر فرضه ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على مياه "زمزم"، مؤكدا على ان قريش لم تقدم على مثل هذه الخطوة.

وقال "الوذين" في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر" قد نتفهّم أن تعبئة مياه زمزم لها تكلفة، ولكن أن تؤخذ ضريبة القيمة المضافة على الكلفة الأساسية لِماء زمزم فإنها تعتبر سابقة في التاريخ لم تفعلها حتى قريش قبل الإسلام".

ناشطون عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" صورة لإحدى الفواتير الصادرة عن شركة المياه الوطنية- مياه زمزم تثبت قيام “ابن سلمان” بفرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% حتى على ماء زمزم، الذي كرم به الله سبحانه وتعالى نبيه إسماعيل وامه هاجر.

وكان السعوديون قد استقبلوا العام الحالي 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون في حزيران/يونيو 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وطبقت المملكة الضريبة المضافة بنسبة خمسة في المئة أول أيام 2018 على سلع وخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل وتأجير العقارات التجارية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات وغيرها، إلا ان احدا لم يتوقع أن يصل الامر لمياه زمزم.

(العالم)