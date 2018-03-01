مؤسس BDS سيلقي خطاباً في البرلمان الأوروبي والاحتلال يغضب

وطن للأنباء- وكالات: ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه من المقرر ان يلقي عمر البرغوثي مؤسس منظمة BDS خطابا في البرلمان الأوروبي في وقت لم يتم تحديده بعد.

وكتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية: "حالة غضب بعد دعوة عمر البرغوثي لإلقاء خطاب في البرلمان الأوروبي من قبل حركة اجتماعية أوروبية متطرفة، نأمل أن تدين الأصوات الأخرى هذه الخطوة المخجلة".

وقالت: "بعد النجاحات السياسية والقضائية ضد حركة فرض المقاطعة على إسرائيل الـ BDS، تجند مؤيدي المنظمة في اليسار الأوروبي المتطرف من أجل توفير الدعم لها، والاعتراف بها، وبعد أن كان نداء من سياسي نرويجي بمنح جائزة نوبل للسلام لحركة مقاطعة إسرائيل BDS، تمت دعوة عمر البرغوثي مؤسس حركة BDS من قبل "الحركة الاجتماعية الديموقراطية" في البرلمان الأوروبي لإلقاء خطاب أمام أعضاء البرلمان"، وفق زعمها.

وأثارت دعوة البرغوثي غضب منظمات يهودية مختلفة، وقال ممثل اللجنة الأنجلو أمريكية في بروكسل عن الدعوة: "دعوة البرغوثي للبرلمان الأوروبي تعتبر مس باحترام البرلمان نفسه، ومس باحترام الجاليات اليهودية في أوروبا والعالم أجمع، وتعتبر مس بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والبرغوثي الذي قدم بطريقه غريبه في دعوته، واعتبر ضيف شرف، رجل غير مهتم بالحوار، بل مهتم بتدمير دولة إسرائيل".

كما هاجم ممثل اللجنة الأنجلو أمريكية في بروكسل آنا جومز عضو البرلمان الأوروبي التي دعت البرغوثي للبرلمان الأوروبي، واصفاً إياها بالتعريف عن نفسها كصديقة للشعب الفلسطيني، وقال: "إن خطوتها تسببت بأضرار للشعب الفلسطيني ولعملية السلام لدعوتها شخص لا يؤمن بحل الدولتين، ونأمل من الأصوات الأخرى في الحركة الاجتماعية الديموقراطية، ورئيس البرلمان الأوروبي إدانة هذه الخطوة المخجلة".