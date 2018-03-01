بعد تقرير لوطن.. الحساينة: امداد اسكان "تيكا" بالكهرباء خلال ساعات

غزة -وطن للأنباء: بعد نشر وكالة وطن للأنباء تقريراً حول معناة المواطنين في اسكان "تيكا" الممول تركياً وسط غزة، نتيجة عدم توصيل الكهرباء لمنازلهم منذ أكثر من أربعة أشهر، رغم تقدمهم بطلب اشتراكات لدى شركة الكهرباء، وتسديد رسوم الاشتراك المستحقة عليهم، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد حساينة أن الكهرباء ستصل الحي المذكور خلال ساعات .

وقال الحساينة في بيان مساء اليوم الخميس، إن وزارته تسلمت المشروع كاملاً ودون أي نقص من مؤسسة "تيكا" وفق بروتوكول استلام رسمي وقد تم تنفيذ المشروع وفق مواصفات حديثة وطبقا لمعايير الجودة المعمول بها.

ونفى الأنباء التي يتم تداولها نقلا عن وزارة الأشغال العامة والاسكان أو أي من موظفيها بشأن رفض امداد مشروع اسكان "تيكا" التركي بالكهرباء والذي يشمل 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك.

ولفت أن وزارته سلمت الوحدات السكنية قبل الموعد المحدد ورغم عدم توصيل التيار الكهربائي للمشروع والذي يرجع لأسباب فنية بحتة تحت ضغط الأسر المستفيدة وتقديرا لحاجتهم خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة لا يتوفر لديها المأوى وعانو من ظروف قاسية ومن سكان الكرفانات ومنهم من تعرضت مساكنهم المهترئة والمؤقتة للغرق بمياه الأمطار في الأعوام السابقة.

وأضاف الوزير الحساينة أن وزارته وبالتنسيق مع سلطة الطاقة ومن خلال شركة الكهرباء تمكنت مؤخرا من اكمال التجهيزات الفنية اللازمة لتوصيل الكهرباء وأن الكهرباء ستصل الوحدات السكنية خلال الساعات القليلة القادمة.

وشكر الوزير الحساينة الجمهورية التركية لدعمها المتواصل للقضية الفلسطينية وتمويل هذا المشروع الهام كما ثمن الجهود التي بذلتها مؤسسة تيكا في انجاز ومتابعة هذا المشروع والذي ساهم في تخفيف المعاناة عن مئات الأسر الفلسطينية.

للإطلاع على التقرير الذي أعدته وطن للأنباء بعنوان من يُنير حي "تيكا" في غزة بالكهرباء .. لا تيار الا لشحن الهواتف على الرصيف، اضغط هنا