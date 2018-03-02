رفضاً للتطبيع.. المصوّر فادي ثابت يرفض نشر صوره في "هآرتس" العبرية

غزة- وطن للأنباء: أعلن مصورٌ فلسطيني من قطاع غزّة عن رفضه المساهمة بصوره في صحيفة "هآرتس" العبرية، بعد محاولات من جانب الصحيفة الاسرائيلية بالحصول على موافقته لنشرها إضافة لمقابلة صحفيّة معه.

وقال المصور فادي ثابت، أنّ منتجة الأخبار في صحيفة "هآرتس" العبرية حاولت التواصل معه بهدف نشر صوره وأخذ مقابلة صحفية من جانبه، تعقيبًا على الصور، مؤكدًا أنه رفض الأمر، على اعتبار أنه تطبيع مع العدو.

وأكد ثابت قائلًا "موقفي من التطبيع واضح حتى لو كان إجراء مقابلة عن التصوير، وهو موقف لا يتغيّر مهما كلف ذلك من ثمن".

واعتبر المصور الفلسطيني أنّ الأمر مرتبطٌ بموقفه الثابت وارتباطه بالعمق العربي والفلسطيني، قائلًا "كي لا تحسب عليّ المواقف ولا أبحث عن الشهرة والأضواء، على حساب قضيتي ووطني وقوميتي العربي".

وطالب في السياق، بوجود دعمٍ آخر من جانب الفلسطينيين والعرب إلى المصورين الذين لا يزال الاحتلال يستهدفهم في محاولةٍ لمنع الحقيقة، قائلًا "أتمنى مقابل رفضي أن أجد دعمًا وطنيًا وعربيًا يُغنيني عن الصحف الإسرائيلية".

وجاء في رسالة الصحفية العبرية، أنّها "تريد الحصول على إذن بنشر صور أطفال غزّة" التي صوّرها ثابت. مضيفةً في الرسالة التي نشرها المصوّر عبر حسابه على "فيسبوك" أنها "ستنشر الصور مع مقال مخصص عن مشروع الصور الخاصّ به في صفحات الصحيفة".

يذكر أنّ المصور ثابت يعمل معلمًا للتربية الفنية، وقد تميّز في عالم التصوير، وتتناول صوره الجوانب الإنسانية في غزّة المحاصرة، وبشكلٍ خاصّ صور الأطفال في أنحاء القطاع.

ويعتبر النشر في الصحف العبرية وسيلةٍ من جانب الاحتلال لفتح بابٍ جديد لتسهيل التطبيع بشكلٍ غير مباشر، يهدف بشكلٍ أساسي إلى "إيصال رسالة العرب وكلمتهم إلى المجتمع الإسرائيلي"، كما يزعم، فيما يهدف إلى "إظهار جانب آخر مزيّف، يدّعي من خلاله تقبله للعرب والفلسطينيين داخل مجتمعه".