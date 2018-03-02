الضفة: مسيرات ومواجهات في الجمعة الـ 13 لاعلان ترامب بشأن القدس

رام الله- وطن للأنباء: دعت القوى الوطنية والاسلامية الى المشاركة الفاعلة اليوم في جمعة الغضب الـ13، منذ إعلان ترام بشان القدس.

وشددت القوى الوطنية على أهمية توسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية والطرق الالتفافية، رفضا للمواقف الأميركية المنحازة لاسرائيل.

وششدت القوى في بيانها على وضع الآليات الكفيلة بمواجهة القرار الاميركي وعزله امام كل المنظمات الدولية والقانونية وعواصم العالم.

ففي رام الله، انطلعت مسيرة المقاومة الشعبية في بلعين، احياء للذكرى الـ 13 لانطلاق المقاومة الشعبية فيها، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المطاط تجاه المشاركين في المسيرة.

وأوضحت مصادر محلية إصابة الصحفي عصام الريماوي بقنبلة صوت في يده خلال تغطيته لمسيرة بلعين.

وفي الخليل، اندلعت موجاهات مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة، في منطقة باب الزاوية.

كما واندلعت ماوجهات على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية بعد مسيرة مناهضة لقرار ترامب بشأن القدس.

وأقام عشرات المواطنين في العيسوية بالقدس المحتلة، صلاة الجمعة على مداخل القرية رفضاً لسياسات الاحتلال العنصرية ضدهم.

وفي بيتا قضاء نابلس، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال عقب صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضي مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، وكذلك قرية كفر قليل.