فيديو | مصطفى البرغوثي: المقاومة الشعبية في بلعين أجبرت الاحتلال على زحزحة الجدار

رام الله- وطن للأنباء: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن المقاومة الشعبية في بلعين أجبرت الاحتلال على زحزحة الجدار، وتواصل نضالها من أجل إزالة الجدار بالكامل.

جاء تصريح البرغوثي خلال مشاركته في التظاهرة الشعبية في الذكرى الــ 13 لانطلاق المقاومة الشعبية في بلعين.

وأكد البرغوثي أنه "لا مراهنة على التفاوض بل المراهنة على نضالنا وكفاحنا ومقاومتنا الشعبية التي يقودها هؤلاء الشباب الأبطال".

وقال "نحن هنا لنؤكد استمرار وتصعيد المقاومة الشعبية، فبدون المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل لن يتغير ميزان القوى، وبدون تغيير ميزان القوى لن نحصل على شيء".