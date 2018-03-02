هل بدأت الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن؟ .. بوتين يجيب

وطن للأنباء: نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بدء حرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، وذلك على خلفية تصعيد التوتر الأخير بين البلدين بسبب إعلان موسكو تطويرها أسلحة استراتيجية جديدة.

وقال بوتين في حوار أجرته معه قناة تلفزيون "NBC" الأمريكية أن روسيا أجرت تجارب ناجحة على صواريخ بمحركات نووية.

وحول تلك الاختبارات، أوضح أن "جميع التجارب تمت بنجاح، وكل واحدة من هذه المنظومات لها مراحل استعداد مختلفة، وبعضها دخل المناوبة القتالية".

وأكد الرئيس الروسي أن "بعض الصواريخ لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير، والبعض الآخر متاح بالفعل لدى القوات ويوجد في حالة استعداد دائم".

بوتين شدد على أن "كل منظومة" أسلحة وردت في حديثه أمام الجمعية الاتحادية الروسية أمس الخميس، "تتغلب بسهولة على المنظومة الدفاعية الأمريكية المضادة للصواريخ".

وأضاف أن "المحللين الذين يعلنون اندلاع حرب باردة جديدة، ليسوا محللين حقيقيين، بل يمارسون الدعاية".

وتابع قائلًان، "إذا كنتم تتحدثون عن سباق التسلح، فهو قد بدأ تحديدا لحظة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الدفاع المضاد للصواريخ".

وأعلن بوتين أمس في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية، أن "بلاده بدأت بتطوير أسلحة استراتيجية لا تتبع مسارًا باليستيًا، ولايمكن للدروع الصاروخية اعتراضها".

وتشمل الأسلحة المذكورة، الصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وأسلحة فرط صوتية تتمثل في صواريخ "أفانغارد" و"كينجال"، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالي.

وفي معرض ردها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على لسان المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، خلال مؤتمر صحفي، أن ما جاء في خطاب بوتين، بشأن الأسلحة النووية، "لم يكن مفاجئًا بالنسبة لها".

وقالت وايت، خلال مؤتمر صحفي "لم نتفاجأ بهذه التصريحات، وعلى الشعب الأمريكي أن يكون متأكدًا من أننا جاهزون تمامًا".

(الاناضول)