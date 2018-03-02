تقرير أممي: سدس متعاطي المخدرات فقط يحصلون على العلاج

وطن للأنباء: كشف تقرير أممي، الخميس، أن سدس متعاطي المخدرات فقط حول العالم يحصلون على العلاج، والباقون لا يستطيعون الحصول عليه.

جاء ذلك في تقرير "الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات" التابعة للأمم المتحدة، عن المخدرات في عام 2017، الذي عرضه ممثل الهيئة بالمغرب جلال توفيق، الخميس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط.

وقال التقرير إن "واحدا فقط من بين كل 6 أفراد من المحتاجين إلى العلاج من المخدرات على الصعيد العالمي يستطيع الالتحاق ببرامج العلاج".

وأضاف أنه "حتى عندما يتاح العلاج، فإن نوعيته غالبا ما تكون رديئة وقد لا يقدم وفقا للمعايير الدولية".

وحثت الهيئة، الحكومات على التشديد أكثر على العلاج وإعادة التأهيل بدلا من مجرد التركيز على الوقاية من المخدرات.

وقال التقرير إن تعاطي مختلف أنواع المخدرات في إفريقيا "يتزايد"، بما في ذلك الكوكايين والمؤثرات الأفيونية، والترامادول، دون تحديد نسبة بعينها للزيادة.

وأضاف أن إفريقيا لا تزال منطقة عبور رئيسية للمخدرات، موضحا أن "أهمية إفريقيا كمنطقة عبور للكوكايين، تتزايد".

وأشار إلى أنه مع أن بلدان غرب إفريقيا كان لها دور رئيسي في تهريب الكوكايين في السنوات السابقة، فإن بلدان شمال إفريقيا باتت تستخدم على نحو متزايد لعبور الكوكايين الناشئ في أمريكا الجنوبية الموجه إلى أوروبا.

ولم يتحدث المسؤول عن عدد المتعاطين للمخدرات حاليا حول العالم، غير أن منظمات مختصة، قالت سابقا إن عدد متعاطي المخدرات بلغ 240 مليونا في 2016.