تحقيق في قروض ممنوحة لصهر ترمب

وطن للأنباء: طلبت هيئة الرقابة المالية في نيويورك من ثلاثة مصارف تسليمها وثائق تتعلق بقروض حصلت عليها شركات تمتلكها عائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأفادت مصادر بأن المصارف التي قدمت قروضاً ولها ترتيبات مع شركات كوشنر هي: دويتشه بنك وسيغنيتشر بنك ونيويورك كوميونتي بنك.

وأشارت المصادر إلى أن المصارف الثلاثة لديها مهلة تنتهي في الخامس من مارس/آذار الجاري لتسليم هيئة الرقابة الوثائق المطلوبة.

من جهتها، قالت متحدثة باسم "كوشنر كومبانيز" لوكالة الصحافة الفرنسية "لم نتلق أي نسخة من أي رسالة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك".

وأضافت أن "شركتنا تبلغ قيمتها مليارات (الدولارات) وهي متينة للغاية من الناحية المالية. قبل الاستقالة الطوعية لرئيس مجلس إدارتنا (جاريد كوشنر) في سبيل خدمة بلدنا، ولم نتلق أبدا أي طلب مماثل، هذا النوع من الطلبات يبدو مضايقة أسبابها سياسية".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الأربعاء أن مجموعة كوشنر تلقت قروضا طائلة من صندوق "أبولو غلوبال ماناجمنت" ومصرف "سيتي غروب" بعدما استقبل جاريد كوشنر في البيت الأبيض ممثلين عن المجموعتين الأميركيتين.

وقامت عدة هيئات إشراف مالي أميركية -بينها المدعي العام لولاية نيويورك- مؤخرا بطلب معلومات من عائلة كوشنر وشركائها في الأعمال، وفق ما أوردته الصحافة الأميركية.

وكان كوشنر -الذي يعمل مستشارا للرئيس الأميركي- قدم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة "كوشنر كومبانيز".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية