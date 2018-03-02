تعرف على أسباب صعود الدولار

وطن للأنباء: صعد الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الخميس بدعم مما اعتُبرت نبرة متفائلة من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول بشأن الاقتصادي الأميركي، مما عزز توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية أربع مرات العام الحالي.

وفي المقابل قلصت بيانات تضخم هزيلة في منطقة اليورو التوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي حوافزه العام الحالي، مما دفع اليورو للتراجع لأدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار وأقل مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني.

وأظهرت بيانات اليوم أن ازدهار قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو قد تباطأ أكثر في الشهر الماضي، مما أضاف للمعنويات السلبية ودفع اليورو للانخفاض إلى 1.21835 دولار.

وقفز مؤشر الدولار إلى 90.744 حيث ينبئ تفاؤل جيروم باول بشأن الاقتصاد في أول شهادة عامة له بعد توليه منصبه بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى، إضافة إلى ثلاث مرات تتوقعها السوق.

وانخفض اليورو مقابل الين إلى 129.86 ينا، وهو أدنى مستوى منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وتراجع 5.6% عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام والذي بلغه قبل شهر.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأميركي، وأقل مستوى في تسعة أشهر مقابل الين بعدما أظهرت بيانات النشاط الاستثماري الأسترالي انخفاضا بنسبة 0.2% في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجرى تداول الدولار الأسترالي بانخفاض 0.5% عند 0.7725 دولار أميركي بعدما تراجع لمدة وجيزة إلى 0.7717 دولار.

المصدر : رويترز