توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع اسرائيل للممثل زياد عيتاني

وطن للأنباء- وكالات: نقل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللبناني المقدم سوزان الحاج حبيش من منزلها للتحقيق معها على خلفية ملف زياد عيتاني، على اثر توقيف المقرصن ايلي غ. الذي اعترف بتورطها في فبركة ملف التعامل مع اسرائيل.

وفي هذا الاطار، غرد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً".

من ناحيته، قال الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر "تويتر": "كنت أول من أثار فبركة قضية الفنان زياد عيتاني التي أسفرت عن كشف الحقيقة الكاملة. هنيئاً لزياد كشف الحقيقة".

من جهته، قال الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد المستقبل عبر "تويتر"، قائلاً: "مبروك للوطن ولزياد عيتاني تبيان براءته الكاملة. اسمح لي زياد ان اهنئك على صبرك و ايمانك, وآسف عَلامَ عانيته على غير حق. لكن كما قال الامام علي رضي الله عنه: "من صارع الحق صرعه". مبروك".

وكان جهاز أمن الدولة اللبناني أوقف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام ب"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر أحيل الممثل الشاب إلى القضاء العسكري.

وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

المصدر: قناة الجديد