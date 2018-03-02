صحفي ينال حريته ولقب صاحب اطول فترة سجن لصحافي العالم

وطن للأنباء- وكالات: أفرج عن الصحافي الاوزباكستاني يوسف روزيمورادوف بعد ان امضى 19 عاما في السجن وهو رقم قياسي، بحسب ما اعلنت الجمعة مجموعة الدفاع عن حقوق الانسان في طشقند ايزغوليك.

وبحسب لجنة حماية الصحافيين فان الصحافي امضى اطول فترة سجن لصحافي في العالم.

وكان يعمل لصحيفة ارك اليومية المعارضة المحظورة وسجن في 1999 بعد اتهامه بمحاولة قلب الحكومة وهي اتهامات يقول داعموه انها لا اساس لها.

وتم تمديد فترة محكوميته في 2014.

وكان افرج في شباط/فبراير 2017 عن مدير تحرير الصحيفة السابق محمد بيرجانوف الذي اوقف ايضا في 1999، وافرج عنه بعد 18 عاما من السجن.

وكان تم جلب الصحافيين اللذين كانا في المنفى في اوكرانيا في ظروف قال داعموهما انها اقرب الى الخطف.

وكانت اوزباكستان تحت سلطة اسلام كريموف الذي حكمها بقبضة من حديد لمدة 27 عاما وحتى وفاته في ايلول/سبتمبر 2016.

وصدرت عن خلفه شوكت ميرضيائيف الذي انتخب في كانون الاول/ديسمبر 2016، اشارات مرونة خجولة وعفا عن عشرات المساجين السياسيين وقال انه يريد اصلاح اقتصاد البلاد التي تهيمن الدولة فيها على كل شيء. غير ان المحللين لا يتوقعون اصلاحات سياسية حقيقية.

المصدر: فرانس برس